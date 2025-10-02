Haberler

İskenderun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül'de Buluttepe Mahallesi'nde Leyla Şahin'in (63) öldüğü silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda C.Ç, H.O, M.O, M.Ç, T.Ç, V.Ş. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada 1 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ç, M.O, H.O, T.Ç. ve M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
