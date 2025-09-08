İskenderun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi silahlı kavgada hayatını kaybederken, kavgaya karışan H.E. tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Meydan Mahallesi'nde trafikte H.F.B. ile H.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E, tabancayla H.F.B'ye ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde H.F.B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel