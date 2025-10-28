İskenderun'da Silahla Havaya Ateş Eden 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, havaya ateş açtıkları tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında 3 tüfek, 517 fişeği ve 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe, Buluttepe ve İsmet İnönü mahallelerinde havaya ateş açılmasına ilişkin araştırma yaptı
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.Ş, H.İ.K, M.N. ve N.D, polis ekiplerince yakalandı.
Üst aramalarında 3 tüfek, 517 fişek ve 25 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel