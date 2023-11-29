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İskenderun'da siber dolandırıcılık şüphelileri tutuklandı

29 Kasım 2023 18:31 Son Güncelleme: 18:33 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde siber dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ankara'da yaşayan bir kişi, internet üzerinden iş makinası almak için anlaştığı kişilere 950 bin lira gönderdi ancak aracı alamadı. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler İskenderun'da yakalandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.