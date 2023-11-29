İskenderun'da siber dolandırıcılık şüphelileri tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde siber dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Ankara'da yaşayan bir kişi, internet üzerinden iş makinası almak için anlaştığı kişilere 950 bin lira gönderdi ancak aracı alamadı. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler İskenderun'da yakalandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde siber dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Emniyet güçleri, Ankara'da yaşayan H.S'nin internet üzerinden iş makinası almak için anlaştığı kişilere 950 bin lira gönderdiği ancak aracı alamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen zanlılar H.T, H.C.A, F.E. ile A.D, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulundukları evde polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.