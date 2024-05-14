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İskenderun'da sahte evrakla devre mülk satışı yapan 4 şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahte evrakla devre mülk satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada, sahte evrakla devre mülk satışı yapıldığını tespit etti. Çok sayıda evrak ve 4 cep telefonunun ele geçirildiği iş yerindeki M.K, D.D, A.K. ve Y.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sahte evrakla devre mülk satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada, sahte evrakla devre mülk satışı yapıldığını tespit etti.

Çok sayıda evrak ve 4 cep telefonunun ele geçirildiği iş yerindeki M.K, D.D, A.K. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

İskenderun Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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