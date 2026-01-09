Haberler

İskenderun'da Sahte 1 Milyon Dolar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İskenderun'da Sahte 1 Milyon Dolar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin durdurduğu araçta 1 milyon dolar tutarında sahte para ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada sahte 1 milyon dolar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İskenderun ilçesinde uygulama yapan polis ekibi, şüphe üzerine bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekibin durdurduğu araçta yapılan aramada 100 dolar banknotlar halinde sahte 1 milyon dolar, 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait mühimmatlar ele geçirildi. Araçta bulunun Ö.F.T., U.Ş. ve H.A. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Parada Sahtecilik' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı

Uyarıdan saatler sonra operasyon başladı! YPG vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Yangından sonra eve giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi

Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!

2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!