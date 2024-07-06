İskenderun'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, D-817 uluslararası kara yolunda trafikte aksamalara neden oldu.

İskenderun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Amanoslar ve Liman bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle D- 817 kara yolunun sağ şeridi göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ve motosikletler arızalanınca trafikte aksamalar oldu. Uzun araç konvoylarının oluştuğu yolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasıyla yolda kalan araçlar kaldırıldı.