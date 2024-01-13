İskenderun'da Sağanak Yağış Sonrası İş Yerleri Sular Altında Kaldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece etkili olan sağanak ile sahildeki caddeler yine sular altında kaldı. Caddedeki birçok iş yerini su bastı. İstinat duvarı yıkılınca toprak kayması yaşanan 5 katlı bina tahliye edildi.

Dün gün boyu süren ve gece şiddetini arttıran sağanak, İskenderun'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. 6 Şubat depreminde çöken İskenderun sahili yine göle döndü. Sabaha kadar süren yağış sonrası Çay Mahallesi, 15 Temmuz ve Atatürk Caddesi'nde diz boyu su birikti. Caddedeki onlarca iş yeri ise sular altında kaldı. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, temizlik çalışması yaptı. Öte yandan İsmet İnönü Mahallesi'nde aşırı yağış sırasında 5 katlı bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Duvar yıkılınca toprak kaydı, bina çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.