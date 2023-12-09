İskenderun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, gün içerisinde etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Anıt Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu ve sürücüler trafikte güçlük çekti. Belediye ekipleri su birikintileri olan bölgelerde çalışma başlattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak gün içerisinde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri su birikintileri oluşan yerlerde çalışma başlattı.