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İskenderun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

9 Aralık 2023 17:13 Son Güncelleme: 17:14 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, gün içerisinde etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Anıt Meydanı ve Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu ve sürücüler trafikte güçlük çekti. Belediye ekipleri su birikintileri olan bölgelerde çalışma başlattı.