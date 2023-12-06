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İskenderun'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

6 Aralık 2023 19:26 Son Güncelleme: 19:28 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağış nedeniyle trafikte aksama yaşandı ve yayalar otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.