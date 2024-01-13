İskenderun'da Sağanak Nedeniyle İstinat Duvarı Çöken Bina Boşaltıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak nedeniyle istinat duvarı çöken 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Rögarların taşması sonucu ise su birikintileri oluştu ve trafikte güçlük yaşandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sağanak nedeniyle istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, gün içinde etkisini artırdı.
Sağanak nedeniyle İsmet İnönü Mahallesi'nde istinat duvarı çöken 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
Rögarların taşması sonucu Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.
Cadde ve sokaklardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.