İskenderun'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda, ses sisteminde gizlenmiş ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ses sisteminde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun otobanı girişinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada ses sistemine gizlenmiş ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel