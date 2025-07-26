İskenderun'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 10 Silah Ele Geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ş.Y'nin kullandığı hafif ticari aracı kontrol noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, kaput, ön panel ve arka kapıya gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca bulundu.
Ekipler, sürücü Ş.Y. ve yanındaki M.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel