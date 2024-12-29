İskenderun'da Ruhsatsız Tabanca Bulunan Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda, evinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan K.T. tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barıştepe Mahallesi'nde çıkan kavgaya yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, A.Ö, Ş.B. ve K.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerden K.T'nin evinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel