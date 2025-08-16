İskenderun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

İskenderun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulut Mahallesi'nde İ.G. ve F.G'ye ait eve operasyon düzenledi.

Ekipler adreste yaptığı aramada 2 ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 9 fişek ve 29 kartuş ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.G. ve F.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
Acun Ilıcalı, Hull City'e Süper Lig'den bir transfer daha yaptı

Hull City'e Süper Lig'den bir yıldızı daha transfer etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır'ın katil zanlısının kan donduran TikTok paylaşımları

Hakan'a kıyan o katilin TikTok paylaşımına bakar mısınız?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.