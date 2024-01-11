İskenderun'da "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, DenizTemiz Derneğince (TURMEPA) "Robotik Kodlama ve Üretim Becerileri" sınıfı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Hanife Uysal Ortaokulu'ndaki sınıfın açılışı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Demiryürek, atölyelerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da dernek olarak çocukların geleceğine ışık olmak, yollarını açmak için Geleceği Kodluyoruz H2O Projesine önem verdiklerini söyledi.

Kaptanoğlu, proje kapsamında İskenderun'da 37 okulda 5'inci ve 6'ncı sınıf 2 bin 220 öğrenciye ve 148 öğretmene ulaşarak eğitim ve farkındalık çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Hanife Uysal Ortaokulu Müdürü Yılmaz Yumuşak ise projenin sürdürülebilir olması ve yaygınlaştırılması konusunda tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını kaydetti.??????????????