İskenderun'da Park Halindeki Otomobilde Yangın
Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta hasar meydana geldi.
Gültepe Mahallesi'nde park halindeki 31 AVG 859 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel