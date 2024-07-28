İskenderun'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Atatürk Bulvarı'nda 35 ZD 867 plakalı park halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen sebeple motor kısmından alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Beledyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Motor kısmı yanan araçta hasar oluştu.