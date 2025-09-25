İskenderun'da Oyun Aletine Ayağı Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, parkta ayağı oyun aletine sıkışan 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Fener Caddesi'ndeki İskenderun Millet Parkı'nda 7 yaşındaki çocuğun ayağı oyun aletine sıkıştı.
Ailesinin ihbarı üzerine parka sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel