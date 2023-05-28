İskenderun'da oy kullanımı sırasında ortaya çıkan fare korkuttu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde oy kullanımı sırasında ortaya çıkan bir fare, seçmenleri ve görevlileri harekete geçirdi. Bazı vatandaşlar fareden korkup sıraların üzerine çıktı, bazıları ise fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaların yıkıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 13'ncü Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için seçmenler, sandık başına gitti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde oy kullanımı sırasında ortaya çıkan bir fare, seçmenleri ve görevlileri harekete geçirdi. Bazı vatandaşlar fareden korkup sıraların üzerine çıktı, bazıları ise fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaların yıkıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 13'ncü Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için seçmenler, sandık başına gitti. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi'nde fare, seçmenleri ve görevlileri harekete geçirdi. Bir anda oy kullanılan sınıfta görülen fareden bazı vatandaşlar korkup sıraların üzerine çıktı. Bazı vatandaşlar ise fareyi etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bir vatandaşın ise fareye tekme attığı görüldü. Bir süre ara verilmek zorunda kalınan oy kullanma işlemi, farenin etkisiz hale getirilmesiyle devam etti.