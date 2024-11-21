Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Otopark ve Oto Yıkama Firmalarına Denetim

İskenderun'da Otopark ve Oto Yıkama Firmalarına Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otopark ve oto yıkama hizmeti veren firmalara yönelik denetimlerde ruhsatsız ve vergi levhası olmayan iş yerleri mühürlendi. Kaçak su ve elektrik kullanımı ile sigortasız işçi çalıştıran firmalara ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otopark ve oto yıkama hizmeti veren firmalara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Enerjisa ile Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) ekipleri kentte faaliyet gösteren 10 otopark ve oto yıkama firmasını denetledi.

Denetimlerde, iş yeri açma ruhsatı bulunmayan 5 ve vergi levhası bulunmayan 3 iş yeri mühürlendi.

İncelemelerde kaçak su ve elektrik kullanan, yazar kasa ile satış fişi bulunmayan, sigortasız işçi çalıştıran firmalara da ceza verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar

 MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

Bahçeli'nin kalemini kırdığı MHP'li 3 vekil altın kaçakçılığı mı yaptı?
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? TCMB Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı? Meteoroloji'den lodos uyarısı! Lodos nerelerde görülür, ne zaman bitiyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki BJK SuperApp nedir? BJK SuperApp nasıl ve nereden indirilir? 32. dönem POMEM başvurusu ne zaman? Polis Meslek Eğitim Merkezi başvuru tarihi ve şartları nedir? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? 21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? SSK,BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak ayı memur maaşı zamları ne zaman belli olur? En son deprem ne zaman oldu? 21 Kasım az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.