İskenderun'da Otopark ve Oto Yıkama Firmalarına Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otopark ve oto yıkama hizmeti veren firmalara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Enerjisa ile Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) ekipleri kentte faaliyet gösteren 10 otopark ve oto yıkama firmasını denetledi.

Denetimlerde, iş yeri açma ruhsatı bulunmayan 5 ve vergi levhası bulunmayan 3 iş yeri mühürlendi.

İncelemelerde kaçak su ve elektrik kullanan, yazar kasa ile satış fişi bulunmayan, sigortasız işçi çalıştıran firmalara da ceza verildi.