İskenderun'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı - Haberler

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İskenderun'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

AA - Burak Milli - Güncel
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İskenderun'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde ihbar üzerine durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Araçta, 86 gram sentetik uyuşturucu bulan polis, sürücü A.Y.K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Uyuşturucu, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

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