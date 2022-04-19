İskenderun'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde ihbar üzerine durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.
Araçta, 86 gram sentetik uyuşturucu bulan polis, sürücü A.Y.K'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Burak Milli - Güncel