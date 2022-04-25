İskenderun'da otomobilinde 1 kilo 762 gram esrar ele geçirilen sürücüye gözaltı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde aracında 1 kilo 762 gram esrar ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aracında 1 kilo 762 gram esrar ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ihbar üzerine D.Ö'nün kullandığı otomobili durdurup arama yaptı.
Polis, araç içerisinde 1 kilo 762 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Burak Milli - Güncel