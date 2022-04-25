İskenderun'da otomobilinde 1 kilo 762 gram esrar ele geçirilen sürücüye gözaltı - Haberler

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İskenderun'da otomobilinde 1 kilo 762 gram esrar ele geçirilen sürücüye gözaltı

AA - Burak Milli - Güncel
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İskenderun'da otomobilinde 1 kilo 762 gram esrar ele geçirilen sürücüye gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aracında 1 kilo 762 gram esrar ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aracında 1 kilo 762 gram esrar ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte ihbar üzerine D.Ö'nün kullandığı otomobili durdurup arama yaptı.

Polis, araç içerisinde 1 kilo 762 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Otomobil, Hatay, Esrar, Güncel, Haberler

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