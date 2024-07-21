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İskenderun'da Otomobilin Bagajında 8 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çekiciye yüklenen otomobilin bagajında 8 kilo 865 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çekiciye yüklenen otomobilin bagajında 8 kilo 865 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinde otomobil bulunan bir çekiciyi şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yaptıkları incelemede otomobilin bagajına gizlenmiş 8 kilo 865 gram esrar bulan ekipler, şüpheliler M.B. ve F.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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