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İskenderun'da Otomobilde Yangın Çıktı

İskenderun'da Otomobilde Yangın Çıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman yükseldi. Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EGP 559 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükseldi.

Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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