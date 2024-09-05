İskenderun'da otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan bir operasyonda, otomobildeki hava kompresörüne gizlenmiş 315 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobildeki hava kompresörüne gizlenmiş 315 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili kontrol noktasında durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, hava kompresörünün içinde 315 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler, otomobildeki Ş.Ö. ve A.B'yi gözaltına alındı.