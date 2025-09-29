Haberler

İskenderun'da Otomobil Yayalara Çarptı, Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi

İskenderun'da Otomobil Yayalara Çarptı, Güvenlik Kamerasında Anbean Görüntülendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüyen dört TIR şoförüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yayalar çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, otomobil takla attı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaldırımda yürüyen İbrahim Halil Çolak, Ali Dönmez, Ahmet Altunparmak ve Mahmut Mavi'ye çarptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yayaların çarpmayla birlikte yola savrulduğu ve otomobilin takla attığı yer aldı. Çolak, Dönmez, Altunparmak ve Mavi'nin TIR şoförü oldukları, nakliye için kente geldikleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
