İskenderun'da Otomobil Hırsızlığına 2 Tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlığı suçlarının faillerinin bulunması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla M.Ç. ile B.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalınan otomobil sahibine teslim edildi.