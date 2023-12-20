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İskenderun'da Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan otomobiller ve aksesuarlarla ilgili çalışma yaparak şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda çalıntı araçlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Mahallesi'nde çalınan otomobiller ve aksesuarlarla ilgili çalışma yaptı.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda çalıntı 2 otomobil, 2 motosiklet ve 5 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.H, A.İ, N.Ç. ve R.A. tutuklandı, S.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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