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İskenderun'da Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

20 Aralık 2023 23:02 Güncelleme: 23:04 Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan otomobiller ve aksesuarlarla ilgili çalışma yaparak şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda çalıntı araçlar ve uyuşturucu ele geçirildi.