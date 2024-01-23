İskenderun'da otomobil hırsızı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir otomobilin çalınması ve 3 aracın lastiklerinin patlatılmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler hırsızlık zanlısı F.T. ile araçların lastiklerini patlatan M.G'yi saklandıkları adreslerde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.G. ise serbest bırakıldı.