İskenderun'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 VAR 30 plakalı otomobil, Muammer Aksoy Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.