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İskenderun'da Oto Lastikçide Yangın, Hasar Büyük

İskenderun'da Oto Lastikçide Yangın, Hasar Büyük
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir oto lastikçisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerindeki minibüs ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oto lastikçide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Azganlık Mahallesi'ndeki oto lastikçisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İş yeri içerisindeki minibüs ile malzemeler yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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