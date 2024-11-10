İskenderun'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.