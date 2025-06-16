İskenderun'da Orman Yangınına Müdahele Başladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları başladı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar alevlere müdahale ediyor.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşkarbeyli mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmasına bölge halkı da destek veriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel