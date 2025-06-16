İskenderun'da Orman Yangınına Müdahele Başladı

İskenderun'da Orman Yangınına Müdahele Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları başladı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar alevlere müdahale ediyor.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşkarbeyli mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmasına bölge halkı da destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den 2 sürpriz talip

Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig'den 2 sürpriz talip
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu İsak Vural'dan Serie A ekibine 4 yıllık imza

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serie A ekibine 4 yıllık imzayı attı
Kadın sandığı kişi arkadaşı çıktı, restoranda bıçaklayarak öldürdü

Kadın sandığı kişi bambaşka birisi çıktı, acımazsızca katletti
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.