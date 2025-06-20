İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Denizciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel