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İskenderun'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'ndaki ormanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'ndaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun Güncel Haberler

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