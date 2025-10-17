Haberler

İskenderun'da Ölü Bulunan İki Genç Toprağa Verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kayıp olarak aranırken ölü bulunan Kerem Güney (16) ve Adnan Demircan'ın (22) cenazeleri defnedildi. Gençlerin cenazeleri, motosikletin çarptığı elektrik direğinin yakınında bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ölü bulunan iki arkadaşın cenazeleri toprağa verildi.

Kayıp olarak aranırken dün, Arsuz ilçesinde motosikletin çarptığı elektrik direğinin yakınındaki menfezde ölü bulunan Kerem Güney (16) ile Adnan Demircan'ın (22) cenazeleri hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güney'in cenazesi Çamlık Mezarlığı'nda, Demircan'ın naaşı Çankaya Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İskenderun ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Kerem Güney ve Adnan Demircan, Arsuz ilçesinde 31 VE 334 plakalı motosikletin çarptığı elektrik direğinin yakınındaki menfezde ölü olarak bulunmuştu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
