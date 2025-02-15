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İskenderun'da Öğrencilere Doğal Afetler Farkındalığı Etkinliği

İskenderun'da Öğrencilere Doğal Afetler Farkındalığı Etkinliği
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Naciye Suna Oktay Tekin İlkokulu'nda öğrenciler, doğal afetler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Öğrenciler, deprem, tsunami, yangın ve çığ gibi afetleri temsil eden görseller ve maketler hazırlayarak etkinlikte sergiledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrencilere yönelik doğal afetler konusunda farkındalık oluşturma amacıyla etkinlik düzenlendi.

Naciye Suna Oktay Tekin İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle deprem, tsunami, yangın, çığ ve diğer doğal afetleri temsil eden görseller ve maketler hazırladı.

Hazırlanan maket ve görseller etkinlikte sergilendi.

Öğrenciler etkinliğin yapıldığı sınıfı ziyaret eden katılımcılara hazırlanan maket ve görselleri anlattı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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