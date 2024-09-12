İskenderun'da Öğrenci Güvenliği İçin Denetimler Yapıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü, okul çevrelerinde, internet kafelerde, oyun salonlarında, kafeteryalarda ve bilardo salonlarında güvenlik kontrolleri yaptı.

Ekipler, internet kafelerde ve oyun salonlarında kimlik kontrolleri yaptı, yaş sınırlamalarına uyulup uyulmadığını denetledi ve bu mekanların güvenlik standartlarını kontrol etti.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin öğrenci güvenliği ve huzurunu sağlamak adına düzenli olarak yapılacağını belirtti. Ayrıca, veliler ve öğretmenler arasında da bu tür önlemler hakkında bilgilendirmeler yapılarak, çocukların güvenli bir ortamda eğitim almasının destekleneceği ifade edildi.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İskenderun(Hatay),