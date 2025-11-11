İskenderun'da Motosikletli Sürücüye 15 Bin 112 Lira Ceza
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücü Z.Ş'ye 15 bin 112 lira ceza uygulandı ve sürücü belgesine el konuldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapan sürücüye 15 bin 112 lira ceza uygulandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün trafikte motosikletle akrobatik hareketler sergilediği anlara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği tespit edilen Z.Ş'ye 15 bin 112 lira ceza kesti.
Z.Ş'nin sürücü belgesine el konuldu.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel