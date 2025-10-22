İskenderun'da Motosiklet Yayaya Çarptı, 2 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AVM 389 plakalı motosiklet, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel