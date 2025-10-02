Haberler

İskenderun'da Motosiklet ve Tır Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü Sümeyye Erşo, olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Suriye uyruklu Sümeyye Erşo (45) yönetimindeki 31 MD 5843 plakalı motosiklet, Muammer Aksoy Caddesi Umat Kavşağı'nda, İ.H.A. idaresindeki 31 ATZ 38 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.?

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
