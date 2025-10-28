İskenderun'da Motosiklet Tamirhanelerine Denetim
İskenderun ilçesinde polis ekipleri, motosiklet tamirhanelerine yönelik denetim gerçekleştirerek ruhsatsız işletmelere idari işlem uyguladı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, motosiklet tamirhanelerine yönelik denetim yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet tamiri yapılan 13 işletmeyi denetledi.
İncelemede iş yerlerinden 6'sına ruhsatı bulunmadığı, 1'ine de vergi levhası olmadığı gerekçesiyle idari işlem uygulandı.
Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel