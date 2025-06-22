İskenderun'da Motosiklet Tamircisinde Yangın

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir motosiklet tamircisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sebebi henüz belirlenemezken, iş yerinde hasar oluştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosiklet tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mithat Paşa Caddesi'nde bir motosiklet tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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