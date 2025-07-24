İskenderun'da Motosiklet Tamircilerine Denetim Yapıldı

İskenderun'da Motosiklet Tamircilerine Denetim Yapıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetimde, ruhsat ve vergi levhası eksikliği nedeniyle 12 motosiklet tamircisine ceza kesildi, 4 sürücüye de plaka eksikliğinden ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet tamircilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 23 motosiklet tamir işletmesini denetledi.

Denetimlerde ruhsat ve vergi levhası bulunmayan 12 tamirci ile alım satım belgesi bulunmayan 3 tamirci hakkında idari işlem uygulandı.

Ekipler, tamirhanelerdeki denetimde motosikletlerinde plaka bulunmayan 4 sürücüye de ceza kesti.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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