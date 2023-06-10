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İskenderun'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Motosikletin çarpışma anı kameralara yansırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Motosikletin çarpışma anı kameralara yansırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savaş Mahallesi Ulu Cami Caddesi Büyük Çarşı kavşağında plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen iki motosiklet çarpıştı. Motosikletlerin biri metrelerde sürüklendi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet İskenderun Cami Güncel Haberler

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