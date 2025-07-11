İskenderun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

İskenderun'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

H.E. idaresindeki 31 MD 9472 plakalı motosiklet, Muradiye Mahallesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklette bulunan M.N. devrilmenin etkisiyle yol kenarındaki boş su kanalına düştü. M.N. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ve M.N. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.N'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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