İskenderun'da Motosiklet Kazası: 2'si Çocuk 3 Yaralı
İskenderun'da bir otomobilin çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve 2 çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İskenderun'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Sürüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 ES 027 plakalı otomobil, Prireis Mahallesi'nde Özlem Ç.(33) idaresindeki 31 ANT 193 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsüyle beraberindeki Orhan Asil K. (3) ve Yağız Aslan K. (2) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan Yağız Aslan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.