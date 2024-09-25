Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da Motosiklet Hırsızlığına 4 Tutuklama

İskenderun'da Motosiklet Hırsızlığına 4 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Operasyonla yakalanan zanlıların adreslerinde motosiklet parçaları ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Orhantepe Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler C.A, C.B, M.G. ve A.K.K. operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde motosiklet parçaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Motosiklet İskenderun Hırsızlık 3-sayfa Güncel hatay Hukuk Suç

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 İzmir'de alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kentin ortasında alt geçit faciası! 3 kişinin hayatını kaybettiği anlar kamerada

 Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın için 88 bin 302 yıl hapis talebi

Adnan Oktar'ı gölgede bırakacak! İşte Tosuncuk için istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekim ayı güneş tutulması ne zaman 2024? Halkalı güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? PS5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro ne zaman gelecek? Tosuncuk olayı nedir? Tosuncuk (Mehmet Aydın) kimdir, suçu ne? İzmir'de kaza anı! İzmir'deki kaza nasıl oldu? Yaralı veya ölü var mı? Mehmet Aydın (Tosuncuk) kaç yıl ceza aldı? Tosuncuk davasında son durum nedir? LOL yeni sezon ne zaman? 2024 League of Legends (LOL) yeni sezon tarihi belli oldu mu? Altın yükselecek mi? 25 Eylül Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? Zuhal Topalla Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? 25 Eylül Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? SON DAKİKA: İzmir'de ne oldu? Adil Yıldırım kimdir? Adil Yıldırım kaç yaşında, nereli? TÜİK ENFLASYON RAKAMI EYLÜL 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });