İskenderun'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 AGD 974 plakalı motosiklet, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletteki Hasan Ö. ve Emre Ç. ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel